شكرا لقرائتكم خبر عن رزان مغربى: نفسى أروح مع بدرية طلبة سوق الخضار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة رزان مغربى إن أمنية حياتها تقديم أدوار كوميدية لأنها تدخل السعادة والفرح على قلوب المشاهدين، وان أقرب الشخصيات إلى قلبها فى الوسط الفنى الفنانة بدرية طلبة، وأحبها جدا لأن الاسترسال اللغوى عندها فظيع جداً وتلقائى، مؤكدة، بدرية طبيعية جدا ونفسى اروح معاها نشترى خضار من السوق.

وقامت رزان خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، بتقليد بعض افيهات بدرية طلبة فى الأفلام.

ويعرض للفنانة رزان مغربى حاليا فيلم "صابر وراضى" مع الفنان أحمد آدم، وهو من تأليف محمد نبوى وعلاء حسن، إخراج أكرم فريد، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أحمد آدم فى أعماله، حول سائق يجسده "أحمد آدم"، الذى يكون دائما راضيا عن حياته ويبعث بالأمل والطاقة الإيجابية وفلسفة الرضا والنظر للمستقبل بنظرة أفضل، ويعمل عند رجل أعمال كبير ومعروف يجسده الفنان محسن محيى الدين، وهو مريض وتعمل عنده رزان مغربى، وتدخل فى العديد من المواقف مع أحمد آدم، وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى إنسانى.