شكرا لقرائتكم خبر عن عباس ابو الحسن يتصدر تريند جوجل بعد القبض على الطبيب المتحرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الفنان عباس أبو الحسن تريند محرك البحث جوجل، بعد إلقاء القبض على طبيب الأسنان "باسم.س.ن"، الذى تحرش به وبعض الشخصيات الأخرى، حيث أوضح أن بداية التعارف به كانت منذ 35 عاما، قائلا: "عرفته فى الجيم وكان لسه خريج أسنان.. وكانت بصاته غريبة جدا ليا.. وكان معروف إنه بيفتح على الناس الحمامات وهي بتستحمى".

وأضاف عباس ابو الحسن، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، أنه تم ضبط هذا الطبيب المتحرش مع حالة تعانى من تأخر عقلى وكان يعمل فى الجيم الذى كان يتردد عليه هذا الطبيب، ولكن تمت التغطية على هذا الحادث نهائيا، متابعا: "حصل معايا إنه مد إيده على عضوي الذكرى علشان يمسكه".

وتابع عباس ابو الحسن، لو كنت 100 دكر فى بعض هتحس برعب من اللى حصل.. لأن اللى بيحصل شئ مهين.. وانا ضربته كذا مرة وفرمته.. وعمل نفس الشئ تانى معايا فى الأسانسير للأسف.. وده بيحسسك بنوع من الترويع النفسي.. ولو انت مش سليم نفسيا تتكسر".

وأشار الفنان عباس ابو الحسن، إلى أنه يرى أن هذا الطبيب يستمتع بالضرب مما يقوم به من أفعال مشينة مع الرجال، مشددا: "يجب إخصاء الذكر الذى يقوم بهذه الأفعال خاصة مع الناس"، مشيرا إلى أن هذا الطبيب ينتقي ضحاياه التى يستهدفها.

وعن الحملة التى شنها عباس أبو الحسن ضد الطبيب المتحرش، قال: "كان معايا صور كتير وشهادات لناس كتير.. بس ماكنتش معايا شهادة المطرب تميم يونس، ولا شهادة واحد تانى كان معاه فيدوهات مرعبة لهذا الطبيب".