سيلينا جوميز تحقق نجاحًا كبيرًا بأغنيتها الإسبانية De Una Vez .. فيديو وصور

القاهرة - سامية سيد - استطاعت النجمة العالمية سيلينا جوميزأن تحقق نجاح كبير بكليب أول أغنية سينجل لها باللغة الإسبانية والتى تحمل عنوان "De Una Vez"، حيث استطاع الكليب أن يحقق أكثر من 31 مليون مشاهدة خلال 5 أيام فقط من إطلاقه على قناة سيلينا جوميزعلى موقع الفيديو الشهير"يوتيوب".

كما حصد كليب "De Una Vez" لسيلينا جوميز أكثر من 2.2 مليون likes حتى الآن.

وكانت سيلينا جوميز أبهرت محبيها وعشاقها من المعنيين بالأزياء والموضة بعد ظهورها فى الكليب بفستان " floral " وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء " Rodarte " ووصل سعره الى 2568 جنيها إسترلينيا .

من جهة أخرى تصور حاليا سيلينا حوميز البالغة من العمر (28 عاما) مشاهدها فى مسلسل "Only Murders in the Building" وذلك فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية، وحسب موقع "ديلى ميل" أن سيلينا جوميز اتخذت احتياطات حتى تتجنب خطر الإصابة من فيروس كورونا "COVID-19"، حيث كانت ترتدى قناع وجه باللون الرمادى عندما لم تكن أمام الكاميرا لتصور دورها.



سيلينا جوميز (3)



سيلينا جوميز (4)