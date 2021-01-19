شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ألمع نجوم الموسم الجديد من "سهرانين" على on بدءًا من 23 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة سينرجى البرومو الرسمى للموسم الرابع من برنامج "سهرانين"، الذى يقدمه النجم أمير كرارة، حيث أعلنت قناة on عرض البرنامج على شبكتها بدءًا من يوم 23 يناير الجارى، حيث يستضيف كرارة مجموعة من ألمع النجوم وعلى رأسهم حكيم وأصالة ومحمد عبد الرحمن توتة ويسرا وأوس أوس ومحمد الشرنوبى وبشرى وخالد الصاوى، وعدد كبير من النجوم.

"سهرانين" عبارة عن سهرة لـ أمير كرارة مع مجموعة مختلفة من الضيوف لمناقشة مواضيع اجتماعية متنوعة والتحدث عن أبرز أعمال النجوم، ويذاع فى الساعة 11 مساءً على قناة on

يشار إلى أن النجم أمير كرارة، يشارك في الموسم الرمضانى المقبل بمسلسل "نسل الأغراب" مع النجم أحمد السقا، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من دياب، مى عمر، نجلاء بدر، فردوس عبد الحميد، أحمد داش، أحمد مالك، أحمد فهيم وأخرون، تأليف وإخراج محمد سامى.

يذكر أن عمرو كمال مدير عام سينرجى وفتحى إسماعيل المشرف العام على الإنتاج وأحمد شفيق مدير إدارة الإنتاج.