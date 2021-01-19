جاستن تيمبرليك رزق بطفل.. “لا أحد منّا ينام”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: أكّد جاستن تيمبرليك أخيراً خبر نبأ ترحيبه بابنه الثاني من زوجته جيسيكا بيل.

شاركت إيلين دي جينيريس الأحد مقطعاً من مقابلتها مع النجم (39 عاماً) حيث أكّد فيها للمرّة الأولى أنّه رزق بطفل في عام 2020.

وتزوج تيمبرليك من الممثلة جيسيكا بيل في عام 2012، ولديهما ابن يدعى سيلاس (5 أعوام)، وقرّرا عدم كشف أنهما ينتظران طفل آخر خلال العام الماضي.

وقال جاستن لإلين: “اسمه فينياس، وهو رائع ولطيف جداً، ولا أحد منّا ينام، لكننا سعداء. نحن سعداء ولا نستطيع أن نكون أكثر سعادة. نحن ممتنون جداً”.

عندما سألته إيلين عن الفرق بين تربية طفلين بدلاً من طفل واحد، أجاب ساخراً: “لم نعد نرى بعضنا البعض. تنتقل من منطقة دفاع إلى الهجوم، مثلاً اذهبي وامسكي به، وأنا سامسك بالآخر!”.

وأفاد النجم إن سيلاس يستمتع حتى الآن بدوره الجديد كأخ كبير، شارحاً: “سيلاس متحمس جداً في الوقت الحالي، يعجبه الدور كثيراً. فينياس لا يستطيع المشي بعد أو ملاحقته، لذلك لا أعرف. سنرى ما سيحدث”.

كما شارك الأب الفخور أن سيلاس “يجيد لعب كرة المضرب بشكلٍ جيّد”، وأنه حصل مؤخراً على جهاز “Nintendo Switch”، أو ما يسمّيه جاستن مازحاً بـ”ادمان الطفل”.