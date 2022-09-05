شكرا لقرائتكم خبر عن بالشبشب والكاب.. جينيفر لورانس تبرز عودتها لكامل رشاقتها بعد الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الممثلة العالمية جينيفر لورانس الاستمتاع بوقتها خلال الفترة الأخيرة بعيدًا عن ضغوطات العمل، بعد عام صعب ممتلئ على الصعيد المهني والشخصى، إذ انشغلت بأكثر من عمل فني قامت بتصويره، وانتهت منه بالإضافة إلى وضعها أول مولود لها في شهر فبراير من العام الجارى.



جينيفر لورانس

جينيفر لورانس ووفقاً لتقرير موقع الديلي ميل التقطت صور لها، وهي تسير بصحبة صديقة لها، خلال نزهتها في نيويورك، إذ بدت الممثلة الشهيرة في إطلالة غير رسمية، ارتدت فيها "الشبشب" والكاب بالإضافة لنظارتها الشمسية، وهي تمسك بكوب نسكافيه بيدها.



جينيفر لورانس بالشبشب والكاب

كما تأتى تلك النزهة بعدما احتفلت لورانس بعيد ميلادتها منتصف الشهر الماضى، إذ يعتبر عيد ميلادها الأول كأم، وبدأت لورانس مسيرتها المهنية من خلال عالم التليفزيون، حيث ظهرت في مسلسل مثل Monk and Medium قبل أن تحصل على دورها السينمائي في فيلم Winter's Bone الذى طرح عام 2010، كما شاركت في مجموعة مهمة من الأفلام العالمية منها ثلاثية X-Men و Hunger Games.

كما سبق أن أكدت التقارير مؤخرًا ان جينيفر لورانس وزوجها يحاولان البحث عن خطوة جديدة في حياتهما بعد الترحيب بطفلهما الأول في فبراير الماضى، إذ رصدتها أعين المصورين وفقًا لأكثر من موقع اجنبى أكدوا أن الممثلة الشهيرة تستعد بصحبة زوجها للانتقال لمنزل جديد يعيشان فيه.

وأضاف تقرير الديلي ميل أنهما مؤخرًا تم رصدهما أثناء معاينة قصر يصل سعره إلى 20 مليون دولار، ويتواجد في منطقة بيل إير، كما أنه كان مملوكًا للمخرج الشهير إرنست لوبيتش.