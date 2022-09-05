شكرا لقرائتكم خبر عن إحياء ذكرى بليغ حمدى وفايزة أحمد بأوبرا الإسكندرية ودمنهور.. الخميس والجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى دار الأوبرا المصرية ذكرى رحيل اثنين من رموز الإبداع الفنى هما الموسيقار بليغ حمدى والمطربة فايزة أحمد وذلك من خلال حفلين ينطلق بهما الموسم الفنى لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد فى الثامنة مساء الخميس 8 سبتمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الاسكندرية" ومساء الجمعة 9 سبتمبر على مسرح أوبرا دمنهور.

يتضمن البرنامج من مؤلفات بليغ حمدى ألف ليلة وليلة، وحدي قاعده في البيت، قولوا لعين الشمس، موعود، التوبة، آه يا اسمراني، أنا بستناك، ميتا أشوفك، بهية، أي دمعة حزن، يا حبيبتي يا مصر، ومن أعمال فايزة أحمد أنا قلبي إليك ميال، حمال الأسية، جانا الهوى، وقدرت تهجر، بيت العز.. أداء محمد متولي، شمس إبراهيم، كريم زيدان، ندى غالب، دعاء رجب، السيد وهب الله، شروق شريف، ياسر سعيد.

يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى تأسست في عام 2004، وشاركت بمهرجان الموسيقى العربية عام تأسيسها، وقدمت العديد من الحفلات الخاصة بالأطفال .

يشار إلى أن بليغ حمدى ولد في 7 أكتوبر عام 1931 وأتقن عزف آلة العود في سن التاسعة، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي (معهد الموسيقي العربية حاليًا) وبدأ حياته الفنية كمغنى حيث سجل 4 أغانى بالإذاعة المصرية ثم اتجه للتلحين وسطع نجمه عام 1957 عندما قدم أول الحانه لعبد الحليم حافظ (تخونوه)، بعدها تعاون مع نجوم الطرب المصريين والعرب منهم أم كلثوم، وردة ، فايزة أحمد، شادية، نجاة، صباح، ميادة الحناوى، عزيزة جلال، على الحجار، هانى شاكر، محمد رشدى، سميرة سعيد ولطيفة، تميزت الحانه بالبساطة والسهولة وتعددت القابه منها ملك الموسيقى ولحن الشجن توفى في 12 سبتمبر 1993 عن عمر يناهز 62 عاما تاركاً ثروة فنية من الالحان لجميع الألوان الغنائية التى تنوعت بين الرومانسية والوطنية والقصائد واغاني الأطفال والابتهالات الدينية ومنها الحانه للشيخ سيد النقشبندى واشهرها مولاى