محمد حماقي يختتم حفله بالإسكندرية بالغناء مع فتاة من ذوي الهمم

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القاهرة - سامية سيد - ختم حماقي حفله بالإسكندرية بالغناء مع فتاة من أصحاب الهمم، وقبل الختام وجه الشكر للفنان أحمد عصام على عرض الألعاب النارية بالحفل، واستضافه على المسرح، كما وجه الشكر أيضا لكابتن علي جبر.

وشهد الحفل قيام شاب بالتقدم حبيبته لخطوبتها في حفل محمد حماقي بالإسكندرية، وأوقف حماقي الغناء على المسرح، وقال: "إيه ده خطوبة.. بجد فرحتوني وربنا يوفقكم وما تنسوش تعزموني في الفرح"، ليهديهم أغنية "قدام الناس".

وكان حماقي قد استقبل طفلة صغيرة على مسرح الحفل وشاركها غناء أغنيته "قلبي حبك جدا جدا" وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وكان اختتم النجم محمد حماقي مهرجان حفلات العلمين ، وذلك بعدما طرح عدد من الأغاني الناجحة ومنها "قلبى حبك جدا" تعاون فيها مع الملحن عمرو مصطفى، والشاعر أمير طعيمة والموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، إضافة إلى "أدرينالين" كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع تميم، وهي الأغنية التي تجاوزت الأغنية 14 مليون مشاهدة على يوتيوب، فيما طرح أيضا أغنية جمالها استثنائى عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائى تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقى تميم.

وتقول كلمات أغنية "جمالها استثنائي"

أنا دُخت كتير وراها.. لو أشوفها أنا ببقى طاير

زي اللي مسك في لعبة.. داس على كل الزراير

ما أنا من إعجابي بيها.. متلخبط مش هجادل

أنا بس فاضللي حبة.. وأديها عمري اللي فاضل

جمالها استثنائي.. جمالها استثنائي

مافيش منه نهائي.. دي غطت ع الباقي

بصراحة كده.. غير التانيين

دول جنبها.. مابقوش باينين

وسألتها.. طب جايبة منين

الضحكة الحلوة ديَّ

الله هالله هالله.. في عينيها الفرحة هالّة

الله هالله هالله.. إديني الفرصة ياللا

جمالها استثنائي.. جمالها استثنائي

مافيش منه نهائي.. دي غطت ع الباقي

بصراحة بقى.. دي ماحصلتليش

كنز اتلقى.. فرصة مابتجيش

كان قبلها.. مابيعجبنيش

وأهي دي اللي ملت عينيا

الله هالله هالله.. في عينيها الفرحة هالّة

الله هالله هالله.. إديني الفرصة ياللا