شكرا لقرائتكم خبر عن حماقي يوقف حفل الإسكندرية ويغني لفتاة "أحلى حاجة فيكي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقف النجم محمد حماقي حفله في الإسكندرية، وذلك ليعتذر لإحدى الفتيات من الجمهور، بسبب تعامل بودي جارد في الحفل بشكل لم يعجب حماقي، حيث قال حماقي له: "دورك هو حماية الجمهور وليس التطاول عليه"، واعتذر حماقي للفتاة وأهداها أغنية "أحلى حاجة فيكي".

وكان النجم محمد حماقي قد اختتم مهرجان حفلات العلمين، وذلك بعدما طرح عددا من الأغاني الناجحة، منها "قلبى حبك جدا" تعاون فيها مع الملحن عمرو مصطفى، والشاعر أمير طعيمة والموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، إضافة إلى "أدرينالين" كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع تميم، وهي الأغنية التي تجاوزت الأغنية 14 مليون مشاهدة على يوتيوب، فيما طرح أيضا أغنية جمالها استثنائى عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائى تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقى تميم.

وتقول كلمات أغنية "جمالها استثنائي"

أنا دُخت كتير وراها.. لو أشوفها أنا ببقى طاير

زي اللي مسك في لعبة.. داس على كل الزراير

ما أنا من إعجابي بيها.. متلخبط مش هجادل

أنا بس فاضللي حبة.. وأديها عمري اللي فاضل

جمالها استثنائي.. جمالها استثنائي

مافيش منه نهائي.. دي غطت ع الباقي

بصراحة كده.. غير التانيين

دول جنبها.. مابقوش باينين

وسألتها.. طب جايبة منين

الضحكة الحلوة ديَّ

الله هالله هالله.. في عينيها الفرحة هالّة

الله هالله هالله.. إديني الفرصة ياللا

جمالها استثنائي.. جمالها استثنائي

مافيش منه نهائي.. دي غطت ع الباقي

بصراحة بقى.. دي ماحصلتليش

كنز اتلقى.. فرصة مابتجيش

كان قبلها.. مابيعجبنيش

وأهي دي اللي ملت عينيا

الله هالله هالله.. في عينيها الفرحة هالّة

الله هالله هالله.. إديني الفرصة ياللا