شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "بحبك" لـ تامر حسنى يحصد 156 ألف جنيه فى شباك التذاكر ليلة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "بحبك" للنجم تامر حسنى 156,509 ألف جنيه فى شباك التذاكر المصرى ليلة أمس السبت، إذ حقق إيرادات بلغت 50 مليونًا و700 ألف جنيه حتى الآن بعد 9 أسابيع عرض، كما حقق الفيلم إيرادات غير مسبوقة فى دول الخليج وأمريكا ولندن وكندا.

فيلم "بحبك"، يشهد أول تجارب تامر حسنى الإخراجية فى السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك فى بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

ويعرض بجانب "بحبك" فى السينمات "كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، و"عمهم" بطولة محمد إمام، محمد سلام، هدى المفتى، باسم سمرة، سيد رجب، أحمد خالد صالح، رياض الخولى وضيفة الشرف أيتن عامر، و"تسليم أهالى" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز.

وقدم تامر حسنى العام الماضى فيلم "مش أنا" وهو فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، وشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، واسما سليمان محمد الجوهرى بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، والسعودى فايز المالكى وعصام السقا.