هبة مجدي تخضع لجلسة تصوير من مكان مرتفع.. والجمهور يُعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة هبة مجدي، عن أحدث جلسة تصوير، خضعت لها مؤخرا ظهرت فيها من مكان مرتفع.

ونشرت "هبة" الصور، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: "عسولة جدا ما شاء الله"، "في قمر كدا"، "إنتي جمالك طبيعي حافظي عليه"، "أحلى وأرق هبة"، "ملكة جمال مصر"، "قمر"، "جميلة".

يذكر أن هبة مجدي شاركت في دراما رمضان 2022 بمسلسل "المداح - أسطورة الوادي".

المسلسل بطولة حمادة هلال، وهبة مجدي، وسهر الصايغ، وأحمد بدير، وخالد سرحان، وأحمد عبدالعزيز، وكمال أبو رية، ودنيا عبدالعزيز، وحنان سليمان وغيرهم، ومن تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.