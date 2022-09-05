شيرين عبدالوهاب: ممكن تطلبوا إيدي من طارق مدكور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تحدثت الفنانة شيرين عبدالوهاب في مداخلة هاتفية ببرنامج "حروف الجر"، مع يوسف الحسيني على "نجوم إف إم" يوم الأحد، عن تفاصيل ألبومها الجديد وأبرز ما تقدمه لجمهورها الفترة المقبلة

وتسأل الإعلامي يوسف الحسيني، عن إمكانية عودة الفنانة شيرين عبدالوهاب للتعاون مع شركة النيل للإنتاج الإذاعي، في إنتاج جديد، وردت شيرين قائلة: "أنا عندي شركتي وفكري ومنهجي وبعد كل الوقت ده من حياتي وعمري لا ينفع أكون ملك للغير ولكن مفيش مانع نتعاون مع بعض مجددا، فقد تجربة جميلة وشرفت بالتعاون مع نجوم إف إم" وأريد الحفاظ على هذا التعاون معكم ومع غيركم، وأنا أؤمن بالتخصص لأن شيرين لن تعرف لوحدها تعمل كل حاجة، وممكن تطلبوا إيدي من طارق مدكور هو المسؤول حاليا عن كل الاتفاقيات لو عايزين تتفقوا على حاجة”.

وكانت شيرين عبدالوهاب قالت في مداخلة هاتفية مع البرنامج في وجود الموزع الموسيقي طارق مدكور: "طارق مدكور شخص مرتب جدا وعنده العالم الخاص بيه وكلنا بنعيش معاه، وهو مخلص للقطط بتاعته فهو بيعاملنا برضو بمنتهى الإخلاص، وتعرفت عليه وأنا كان عندي 17 سنة وأتذكر إنه أخدني للمسرح وقت مسرحية (حزمني يا) واتعرفنا على محمد هنيدي والنجوم الكبار وكان معانا الفنان محمد حماقي، وطارق ليه عالم أي حد يدخله في أي وقت يجد نفس المعاملة وهو شخص لا يتغير، إنسان مخلص وواضح جدا لو نلخصه في كلمتين فهو عنده شغف لكل حاجة جديدة ومش بيسمم أفكاره بمعلومات خاطئة حتى لو كان مسلسل أو كتاب، هو شغفه المزيكا وأصحابه”.

وأضافت شيرين: "طارق إنسان مهتم بك لتفاصيلك وهو لا يريد تركك فريسة لأي ثقافة، حتى هو من يختار لي أفلام من ثقافة معينة لأشاهدها، هو الوضوح لو أردت أن تعيش في دنيا (مفيهاش كذابين ولا ناس بوشين) أدخل عالم طارق مدكور وكلنا نحب عالمه".

وتابعت: "السنين هي عمرنا وهي حصيلة ما أوصلني لمكانتي الحالية وزرع بيننا الثقة وأشعر أنني معه في مكان أمين، وما بيني أنا وطارق أكبر من الشغل، وهو ما سيخرج الأغنية التي نعمل عليها حاليا، بيننا فن كبير، وأغنية (المترو) يتم إعدادها وهو تبناها تماما رغم أنها ليست توزيعه أو لحنه”.

ووجه لها طارق مدكور سؤالا عن: متى ستُنهي الألبوم الذي تعمل عليه، وأجابت شيرين: "أنا وعدت الجمهور أني جعانة غناء وعايز أملى الدنيا غناء وهقدم للناس ألبوم وأغاني أحلى حاجة في الدنيا، أوعدكم أركز في اللي جاي وأسيب الماضي ورايا".