آخر تطورات الحالة الصحية لـ إيمان البحر درويش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الشاعر الغنائي عوض بدوي، آخر تطورات الحالة الصحية لصديق عمره الفنان إيمان البحر درويش.

وكتب بدوي، عبر حسابه على فيسبوك: "ألف حمد وشكر لله.. أخيرا كلمني صديق العمر الفنان إيمان البحر درويش.. وسمعت صوته واتطمنت عليه والحمد لله".

وأضاف: "وبطمن كل جمهوره وأصدقاؤه ومحبيه.. هو بخير وبيستكمل العلاج الطبيعي، ربنا يشفيه ويعافيه ويطمنا عليه ويرجعلنا بألف ألف سلامة".

وكان إسلام إيمان البحر درويش، كشف في وقت سابق حقيقة ما تم تداوله عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي بشأن اختفاء والده.

وظهر نجل إيمان البحر درويش، بفيديو عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "مساء الخير..أنا إسلام إيمان البحر درويش، أنا عامة مش بطلع لايف كتير ولا بعمل فيديو على السوشيال ميديا بوجه عام.. حبيت أطلع أوضح أمر مهم جدا".

وتابع: "فيه كلام طالع عن الوالد بيتقال إن الوالد مختفي قسريا بقاله أكتر من سنة، الكلام ده بعيد عن الصحة، والوالد في البيت، وشغالين على العلاج الطبيعي، والحمد لله رب العالمين في تحسن مستمر، وصحته أحسن بكتير من الأول".

وأضاف: "كل ما يتم تداوله على السوشيال ميديا والإنترنت بشكل عام بعيد تماما من الصحة، وحبيت أوضح لكم حقيقة الموضوع ده، وأرجوا من الناس إنها تتحرى الدقة في الكلام اللي بيتكتب".

يذكر أن، الفنان إيمان البحر درويش، نقيب المهن الموسيقية السابق، أثار حالة من الجدل عقب آخر ظهور له عبر حسابه على"فيسبوك"، وصدرت عنه خلال بث مباشر له تصريحات غير لائقة، وبعض الألفاظ الخادشة للحياء، مما اضطر نقابة المهن الموسيقية لإصدار بيان تستنكر فيه تصريحاته.