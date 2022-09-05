بالصور.. نجوم الفن في عزاء الفنان أمين العسال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمد معروف:

حرص عدد من نجوم الفن على حضور عزاء الفنان أمين العسال، الذي أقيم مساء اليوم بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

أما عن أبرز الحاضرين في عزاء أمين العسال، الفنان مراد مكرم، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنان شريف إدريس، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان نضال الشافعي، الفنان محمد محمود.

كما حضر العزاء الفنان محمد علي رزق، الفنان محمد عز، الكاتب الصحفي جمال عنايت، أسامة جانو، الفنان محمد فراج، المنتج محمد العدل، الشاعر عبدالله حسن، الفنان كريم مغاوري.

وظهر بالعزاء أبناء الفنان أمين العسال وشقيقته وعدد من أصدقائه وأقاربه.

ورحل الفنان ومقدم البرامج أمين العسال عن عالمنا بعد صراع مع المرض يوم الأربعاء الماضي، ونعاه عدد من نجوم الفن عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

أمين العسال هو نجل الفنانة الراحلة سهير طه حسين، وشارك "أمين" بأدوار صغيرة في عدد من الأعمال الفنية، كما عمل في عدد من القنوات والبرامج، وقدم على موقع يوتيوب عددا من البرامج منها "فص برلنت".