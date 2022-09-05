نضال الشافعي ومحمد عز في عزاء أمين العسال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمد معروف:

حرص عدد من نجوم الفن على حضور عزاء الفنان أمين العسال، والذي أقيم مساء اليوم الأحد بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وحضر العزاء الفنان نضال الشافعي، الفنان محمد عز، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان شريف إدريس، والفنان مراد مكرم.

وظهر بالعزاء أبناء الفنان أمين العسال وشقيقته وعدد من أصدقائه وأقاربه.

ورحل الفنان ومقدم البرامج أمين العسال عن عالمنا بعد صراع مع المرض يوم الأربعاء الماضي، ونعاه عدد من نجوم الفن عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

أمين العسال هو نجل الفنانة الراحلة سهير طه حسين، وشارك "أمين" بأدوار صغيرة في عدد من الأعمال الفنية، كما عمل في عدد من القنوات والبرامج، وقدم على موقع يوتيوب عددا من البرامج منها "فص برلنت".