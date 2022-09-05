شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار ميلان اليوم.. الروسونيري يستبعد 6 لاعبين عن قائمة دوري أبطال أوروبا.. أبرزهم إبراهيموفيتش والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهدت أخبار ميلان اليوم الكثير من الأمور الساخنة التي مر بها رجال المدرب الإيطالي بيولى خاصة أن الفريق يسعى لتقديم عروض جيدة في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز للموسم 2022-2023، ومحاولة تحقيق نتائج إيجابية والحفاظ على اللقب.

وفي السطور التالية وضمن السلسلة الدورية والمستمرة التي يُقدمها لكم موقع “ السعودية سبورت 365 ” نُسلط معكم الضوء على أخبار ميلان اليوم

أخبار ميلان اليوم

وجاء أبرز أخبار ميلان اليوم على النحو التالي:-

ميلان يستبعد 6 لاعبين من قائمة دوري أبطال أوروبا

واستقر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان على استبعاد 6 لاعبين عن صفوف الفريق عن قائمة بطولة دوري أبطال اوروبا والتي ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة في بدايتها.

وقررت إدارة ميلان والمدير الفني الإيطالي بيولي استبعاد كلًا من الثلاثي الجديد ياسين عدلي ومالك ثياو وأستر فرانكس، بالإضافة إلى استبعاد المصابان زلاتان إبراهيموفيتش وسيبريان تاتاروسانو، كما تم استبعاد لاعب الوسط تيمو باكايوكو الذي اقترب من فسخ تعاقده مع الفريق.

قائمة ميلان في بطولة دوري أبطال أوروبا

وضمت قائمة دوري الأبطال كلًا من "ماينان، ميرانتي، ديست، كالولو، توموري، كجير، بالو توري، ثيو هيرنانديز، فلورينزي، كالابريا، جابيا، إسماعيل بن ناصر، كرونيك، تونالي، بوبيجا، سايلمايكرز، ميسياس، إبراهيم دياز، دي كيتيلايري، لياو، جيرو، أوريجي، ريبتش".

مباراة ميلان الأولى في دوري أبطال أوروبا

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان لمواجهة سالزبورج النمساوي يوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر الجارى في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.