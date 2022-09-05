شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار إنتر ميلان اليوم.. نوير يتحدث عن مواجهة دوري الأبطال وكيفية الفوز على الفريق الإيطالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أخبار إنتر ميلان اليوم واحدة من الموضوعات التي لاقت عمليات بحث كبيرة في الساعات القليلة الماضية من اجل معرفة ماهي أخبار فريق إنتر ميلان في بطولة الدوري الإيطالي وجميع اخبار النيراتزوري اليوم الأحد الموافق 4 سبتمبر 2022.

وفي السطور التالية وضمن السلسلة الدورية والمستمرة التي يُقدمها لكم موقع “ السعودية سبورت 365 ” نُسلط معكم الضوء على أخبار إنتر ميلان اليوم.

أخبار إنتر ميلان اليوم

وجاءت أخبار إنتر ميلان اليوم على النحو التالي:

نوير يتحدث عن مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

تحدث مانويل نوير حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ عن مواجهة الفريق الألماني ضد إنتر ميلان في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الجولة الأولى من البطولة الأوروبية.

وقال نوير في تصريحات صحفية:"إنتر ميلان فريق ذكي للغاية ويدافع بطريقة ممتازة، ولكنني أعتقد أنهم سوف يخرجون للعب أكثر من فريق يونيون برلين الفريق الذي واجهناه في الدوري الألماني في المواجهة الأخيرة".

وأضاف:"بتلك الطريقة يمكننا الحصول على الكرة في منتصف الملعب ومن خلالها يتقدم اللاعبين المهاجمون من أجل أن تتيح لهم الهجمات لتسجيل الأهداف".

موعد مباراة إنتر ميلان وبايرن ميونخ

ومن المُنتظر أن يكون موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 سبتمبر 2022 في الجولة الأولى.

ويقع فريق إنتر ميلان في المجموعة الثالثة والتي تسمى بمجموعة الموت والتي تضم كلًا من برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني وفيكتوريا بلزن التشيكي.