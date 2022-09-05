شكرا لقرائتكم خبر عن بريندان فريزر ودارين ارونوفسكى وصناع the whale فى مهرجان فينيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي صناع فيلم the whale والذي يشهد عودة بريندان فريزر، وهو فيلم الدراما للمخرج دارين ارونوفسكى مخرج فيلم Mother الشهير، ويلعب فريزر دور رجل يعانى من السمنة، ويكافح من أجل إعادة التواصل مع ابنته البالغة من العمر 17عاما.

يضم مهرجان فينيسيا السينمائى في الدورة الـ79، عددا من الأفلام، المتميزة لمحبى السنيما والتجارب المغايرة، حيث يعرض المهرجان فيلم ARGENTINA 1985، وهو العمل الذى ينافس فى المسابقة الرسمية، إخراج سانتياجو ميترى، بطولة ريكاردو دارين وبيتر لانزانى وكارلوس بورتالوبى ونورمان بريسكى وهيكتور دياز وأليخاندرا فليشنر، وتدور أحداث الفيلم حول معركة قضائية بين فريق من المحامين وبعض الشخصيات ذات النفوذ فى الأرجنتين.

كما تشهد المسابقة الرسمية للمهرجان عرض فيلم THE BANSHEES OF INISHERIN للمخرج مارتن ماكدونا، وهو من بطولة بريندان جليسون وكولن فاريل وبارى كيوجان وكيرى كوندون وجيرى فيتزجيرالد وبات شورت، ويدور حول مجموعة من الأصدقاء فى جزيرة أيرلندية بعيدة، حيث يقرر أحدهم الابتعاد عنهم وقطع علاقته بهم.

المخرج الكبير أليخاندرو غونزاليز إيناريتو، الحائز على جائزة الأوسكار، يشارك فى المهرجان بفيلم Bardo، وهو من بطولة خيمينا لامادريد ودانييل خيمينس كاتشو، ويتناول بشكل كوميدى قصةالحنين إلى الماضى، حيث يعود صحفى مكسيكى شهير ومخرج أفلام وثائقية، إلى بلاده فى مواجهة هويته، ومشاعر عائلته، وعبثية ذكرياته.

أما المخرج أندرو دومينيك فينافس بفيلم Blonde، وهو العمل الذى يتناول السيرة الذاتية لمارلين مونرو، من خلال زوايا جديدة يناقشها الفيلم للمرة الأولى، وتقوم ببطولته الممثلة الكوبية آن دى ارماس.

يستند فيلم Blonde إلى رواية جويس كارول أواتى، التى تحمل الاسم عينه، والتى تتناول قصة حياة مونرو من وجهة نظر نورما جاين بيكر، الاسم الحقيقى لمارلين، مرورًا بالعديد من المواقف التى صنعت منها أيقونة فى الجمال والفن.



مهرجان فينسيا السينمائي



مهرجان فينسيا السينمائي



مهرجان فينسيا السينمائي



مهرجان فينسيا السينمائي



مهرجان فينسيا السينمائي



مهرجان فينسيا السينمائي