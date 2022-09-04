شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عفيفى يجسد شخصية شقيق محمود حميدة فى فيلم "مطرح مطروح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان كريم عفيفي ضمن أحداث فيلم "مطرح مطروح" الأخ الأصغر للفنان محمود حميدة، ويحدث عدد من المواقف تقلب مجرى أحداث العمل الذى انتهى من تصويره ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة في شاشات العرض.

فيلم مطرح مطروح بطولة محمود حميدة، كريم عفيفى، ليلى أحمد زاهر، شيماء سيف، سامى مغاورى، محمد السعدنى، شريف ثروت ومحمدى القاضي وتأليف محمد عز والمخرج المنفذ خالد أبو غريب وإخراج وائل إحسان، وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت خلال حقبة الأربعينيات.

وعرض مؤخرا للفنان كريم عفيفي فيلم "زومبى" بطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد، سامى مغاورى،ومحمود السيسى وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي وكوميدي لايت، حيث يرتبط علي ربيع بالفنانة هاجر أحمد عاطفيًا ضمن الأحداث، وتجمعهما قصة حب ولكنهما يتعرضان لمشاكل واعتراض من قبل أهل هاجر أحمد، بسبب وظيفة علي ربيع، حيث يعمل كمطرب شعبي، ما يجعلهما يدخلان في صراع خاصة بعد ظهور الزومبي ومصاص الدماء ضمن الأحداث.