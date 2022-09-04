مراد مكرم وأشرف زكي في عزاء أمين العسال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمد معروف:

أقيم مساء اليوم الأحد عزاء الفنان أمين العسال، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وحضر العزاء نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، كما حضر الفنان مراد مكرم، والفنان شريف إدريس.

وظهر بالعزاء أبناء الفنان أمين العسال وشقيقته وعدد من أصدقائه وأقاربه.

ورحل الفنان ومقدم البرامج أمين العسال عن عالمنا بعد صراع مع المرض يوم الأربعاء الماضي، ونعاه عدد من نجوم الفن عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

أمين العسال هو نجل الفنانة الراحلة سهير طه حسين، وشارك "أمين" بأدوار صغيرة في عدد من الأعمال الفنية، كما عمل في عدد من القنوات والبرامج، وقدم على موقع يوتيوب عددا من البرامج منها "فص برلنت".