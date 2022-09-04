بعد العفو الرئاسي.. الظهور الثاني لـ طارق النهري في عزاء شقيقة محمود الخطيب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تصوير- هاني رجب:

شارك الفنان طارق النهري، في تقديم واجب العزاء لكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في وفاة شقيقته، الليلة في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع، ويُعد هذا هو الظهور الثاني للفنان طارق النهري بعد العفو الرئاسي.

وكانت شقيقة محمود الخطيب توفيت الجمعة الماضي، وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير عقب صلاة عصر ذلك اليوم.

وكان الظهور الأول للفنان طارق النهري، في جنازة المخرج الكبير علي عبدالخالق، والتي خرجت من السيدة نفيسة، إذ استقبل المسجد الجثمان قبل صلاة الظهر لأداء الصلاة عليه قبل دفنه في مقابر أسرته.

ويعد ظهور النهري في جنازة علي عبدالخالق هو الأول له في مناسبة اجتماعية منذ حصوله على العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بقرار جمهوري رقم ٣٢٩ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، وبينهم الفنان طارق النهري، وأُطلق سراحه في 30 يوليو.