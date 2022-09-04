مايان السيد تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. والجمهور يُعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

خضعت الفنانة الشابة مايان السيد، لجلسة تصوير جديدة، خطفت من خلالها الأنظار إليها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت مايان، صورا من الجلسة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "تفضلوا بقبول فائق الإحترام".

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: "إيه الجمال ده"، "ربنا يحفظك"، "أجمل ميمي في الدنيا"، "قمورة أوي ما شاء الله"، "خطفتي قلبي"، "في جمال كدة".

يذكر أن مايان السيد، آخر أعمالها الدرامية التي شاركت فيها، مسلسل "الاختيار 3" الذي عُرض في دراما رمضان 2022.

وقام النجوم أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، ياسر جلال، ببطولة الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" الذي يحكي بطولات الجيش والشرطة في محاربة الإرهاب، بمشاركة النجوم: محمد رياض، إيمان العاصي، خالد الصاوي، صبري فواز، محمود البزاوي، وهشام إسماعيل وغيرهم، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.