"ماتت من كانت تستقبلني".. حلمي عبدالباقي يُرثي كلبته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان حلمي عبدالباقي، عن وفاة "كلبته" التي كان يُطلق عليها اسم "جوجو".

ونشر عبدالباقي، صورته مع الكلبة عبر حسابه على فيسبوك، ورثاها بكلمات حزينة، قائلا: "جوجو ماتت، ومات معاها الوفاء.. حزين جدا ..كانت كل يوم تستقبلني وأنا جاي من برة وكأني كنت غايب سنين".

وكان حلمي عبدالباقي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، قد أجرى خلال الأيام الماضية، عملية جراحية.

وكتب عبدالباقي، عبر حسابه على "فيسبوك": "أنا بجد مش عارف أقول إيه على اهتمامكم وسؤالكم عني، مهما أقول مش هقدر أعبر عن مشاعري تجاهكم.. وأحب أطمن كل حبايبي أنا الحمد لله بخير، وهي كانت عملية بسيطة وعدت على خير".

وقدّم حلمي عبدالباقي، الشكر لكل من سأل عليه، قائلا: "ألف ألف ألف شكر على حبكم اللي بيمثلّي حاجة كبيرة أوي في حياتي.. وربنا يكفيكم شر المرض جميعًا، وتاني ألف ألف شكر وبحبكم في الله".