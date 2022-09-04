كيف علق نبيل الحلفاوي على حادث المنوفية والجرائم المماثلة لـ نيرة أشرف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على الجرائم المماثلة لمقتل نيرة أشرف بعد حادث واقعة مقتل فتاة المنوفية.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "منذ مقتل نيرة تكررت الجريمة مرة ثانية ثم ثالثة.. من أهم الأسباب أن الردع لم يتحقق بعد بصورة كافية، لم يره الشباب رأي العين".

وأضاف الحلفاوي: "أنا مع بث ما قبل التنفيذ مباشرة.. وليتنا نجد وسيلة للإسراع في الإجراءات القضائية".

كانت الساعات الماضية قد شهدت حادث وفاة طالبة تدعى "أماني" تبلغ من العمر 19 عامًا، في قرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع بالمنوفية، متأثرة بإصابتها بطلق خرطوش، على يد شاب، وجرى نقلها إلى مستشفى بركة السبع المركزي لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة.