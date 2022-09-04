شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دي كابريو فى أول ظهور بعد الانفصال عن كاميلا مورنو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدا ليوناردو دي كابريو غير مهتم بأخبار ارتباطه بصديقة جديدة، بعد انفصاله عن كاميلا مورنو الذى دامت علاقتهما معاً طوال 4 سنوات مضت، قبل الانفصال بصورة مفاجأة مؤخرًا، إذ ظهر للمرة الأولي بعد الانفصال مؤخرًا في "ماليبو"، وهو يسير بصحبة صديق له.

موقع الديلي ميل نشر عدة صور لـ ليوناردو دي كابريو أثناء سيره، مؤكدًا على أن ذلك يأتي بالتزامن مع مغادرة كاميلا الشقة التي كانت تعيش فيها خلال الساعات الماضية.



ليوناردو مع صديقه

وكانت كاميلا مورنو قررت ترك منزلها في ماليبو والانتقال لمقر معيشة جديد، بعد انفصالها المفاجئ عن دي كابريو، وفقًا لما ذكره تقرير موقع الديلى ميل مؤخرًا بشأنها، حينما التقطت عدة صور كشفت نقل الأثاث من المنزل، ووجود عدد من أصدقائها أثناء مساعدتها في نقل مستلزماتها.



ليوناردو وصديقه

من ناحية أخرى وفور حدوث الانفصال ارتبط اسم ليوناردو دي كابريو بتقارير وأخبار تشير إلى ارتباطه من جديد وعدم انتظاره لوقت طويل يبقى فيه عازب بعد انفصاله عن صديقته السابقة كاميلا مورنو، إذ أشارت عدة تقارير إلى أن ليوناردو دي كابريو يرتبط خلال الفترة الحالية بعلاقة حب مع عارضة الأزياء الشهيرة جيجى حديد، .. بل وذهبت بعض الأخبار إلى أنهما يتواصلا منذ فترة طويلة وعلى وفاق وتفاهم تام.

Life & Style وعدة مواقع أخرى أكدت الخبر، وأوضحت ان ليوناردو لن يبقى عازبا لفترة طويلة كعادته، وتلك المرة ستكون صديقته مفاجأة للجميع لما تحظي به من شهرة واسعة، سواء في مجالها أو على وسائل التواصل، مؤكدين أنه ليوناردو وجد ضالته في جيجي حديد.