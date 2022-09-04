شكرا لقرائتكم خبر عن بروس ويلز يطمئن جمهوره على حالته الصحية بآخر ظهور له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الممثل العالمي بروس ويلز البالغ من العمر 67 عامًا، في صورة مبشرة للغاية بالنسبة لجماهيره ومحبيه أثناء تناوله وجبة الإفطار مع صديقه في لوس أنجلوس خلال أحدث ظهور له بعد تشخصيه بالإصابة بمرض "الحبسة الكلامية" الذى يؤثر على فقدان القدرة على الكلام والتواصل، إلا أن بروس ويلز حاول التغلب على تلك المعاناة، والظهور بشكل يرسخ عدم اكتراثه للمرض، وتبعاته أثناء ظهوره الأخير إذ بدا بشكل ممتاز، وبكامل أناقته، سواء أثناء سيره أو حينما تناول الإفطار في مطعم في حي سانتا مونيكا في لوس أنجلوس.



بروس ويلز

من ناحية أخرى سبق وحرص النجم العالمي بروس ويلز على العودة لموقع مشاهد فيلم Die Hard الذي حقق نجاحًا كبيرًا، حيث قام بزيارة ساحة الفيلم الشهيرة في ناكاتومي (فوكس بلازا) بلوس أنجلوس.



بروس ويلز فى ظهوره الأخير

وكان ظهور الممثل البالغ من العمر 67 عامًا فى نهاية شهر يوليو من العام الجارى، وحاول من خلاله أيضًا إرسال رسالة طمأنة لجماهيره وكل من قلق علي حالته الصحية.