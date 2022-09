شكرا لقرائتكم خبر عن "صوته راح".. ذا ويكند يقطع حفله فى لوس أنجلوس بمنتصف العرض ويعتذر للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُجبر ذا ويكند على إنهاء حفلته الموسيقية فى لوس أنجلوس، أمس السبت، بعدما فقد صوته فى منتصف العرض، وأدى 4 أغنيات قبل أن يقول إنه بحاجة لإلغاء العرض، وبعد ذلك كتب نجم البوب فى تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "فقدت صوتى فى الأغنية الأولى، أشعر بأننى محطم"، فيما وعد بترتيب موعد لاحق للحفل، وفقا لما نشرته "نيويورك بوست".



تقرير نيويورك بوست

توقف النجم العالمى الفائز بأربع جوائز جرامى، فجأة عن الغناء فى منتصف أغنيته الناجحة "Can’t Feel My Face"، وخرج من المسرح، ثم عا The Weeknd ، واسمه الحقيقي Abel Tesfaye ، إلى المسرح مع بدء أغنية أخرى، ثم أوقف العرض مرة أخرى، وأخبر الجمهور أنه فقد صوته ولم يتمكن من إنهاء الأداء.

فى المقابل،، ملأ المشجعون المحبطون الملعب الذى يتسع لـ 70 ألف مقعد، لكنه طمأن الجمهور المحبط: "ستستردون أموالكم.. لكننى سأقدم عرضًا حيًا قريبًا لكم يا رفاق، وقبل أن يغادر المسرح، أخذ المغني لحظة أخرى لتوديع الحشد، "أنتم تعرفون كم يقتلني هذا الآن، أنا آسف".

كان The Weeknd يؤدى العرض الأخير لأداء متتالي على SoFi Stadium كجزء من "After Hours Til Dawn Tour" وكان قد أجل جولته العام الماضي في محاولة لتقديم عروض في الملاعب في جميع أنحاء البلاد، لكن من غير الواضح ما هي حالة المشاكل الصوتية للمطرب الذى نال استحسان النقاد، ولكن أثناء حديثه إلى الجمهور، كان صوته خشنًا، كما أنه من المقرر أن يقدم The Weeknd عرضًا في تورونتو يومي 22 و 23 سبتمبر، وفقًا لموقع المغني على الإنترنت.