شكرا لقرائتكم خبر عن مليون و61 ألف جنيه إيرادات أفلام السينما المصرية ليلة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الأفلام المصرية المعروضة فى السينمات حاليًا إيرادات بلغت مليونًا و61 ألف جنيه وذلك ليلة السبت، وجاءت هذه الإيرادات موزعة على 6 أفلام معروضة حاليًا، وهم "تسليم أهالى، و"الدعوة عامة"، و"خطة مازنجر" إضافة إلى الأفلام المستمر عرضها منذ عيد الأضحى وهى "كيرة والجن" و"بحبك" و"عمهم"، وننشر إيرادات الأفلام أمس وإجمالى ما حصده كل فيلم منذ انطلاق عرضه.

تسليم أهالى: 366,273

حقق الفيلم 875 ألف جنيه أمس الجمعة، لتصل محلصة إيرادات الفيلم 21 مليون جنيه، الفيلم بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.

كيرة والجن: 255,406

حقق فيلم "كيرة والجن" 449 ألف جنيه أمس الجمعة، لتصبح حصيلة إيرادات الفيلم 109 مليون جنيه ، كأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، والفيلم مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

عمهم: 182,245

حصد الفيلم 337 الف جنيه أمس الجمعة ، لتصبح محلصة ما حققه حتى الآن 49 ملوين جنيه ألف جنيه والعمل يشارك في بطولته، محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفى، الشحات مبروك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والكوميديا.

بحبك: 156,509

حقق الفيلم 194 ألف جنيه امس الجمعة لتخطى 50 مليون جنيه فى اجمالى ايراداته، ويشهد الفيلم أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية في السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك في بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى.

الدعوة عامة: 24,240

حقق الفيلم 72 ألف جنيه أمس الجمعة، ليصل إلى مليوناً و150 ألف جنيه وهو تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، وبطولة محمد عبد الرحمن توتا، أحمد الفيشاوى، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين وتدورأحداثه في إطاركوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.

خطة مازنجر: 76,543

حصد الفيلم 173 ألف جنيه أمس الجمعة، لتضاف إلى ما حققه أول أمس الأربعاء ويكون اجمالى ايرادته 600 ألف جنيه وهو بطولة ياسمين رئيس في بطولة فيلم "خطة مازنجر" حمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، وإسماعيل فرغلي، وياسر الطوبجي، ومحمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وليد خيرى ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله، وإنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع شركة سينرجى فيلمز .