"مامتك أحلى منك".. كيف ردت أميرة أديب على متابع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

استقبلت الممثلة الشابة أميرة أديب عدة أسئلة وتعليقات من جمهورها ومتابعي حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، وحرصت على الرد عليها من خلال فيديوهات وتعليقات سريعة.

ومن التعليقات التي جاءتها، كتب متابع "أمك أحلى منك"، وردت أميرة في فيديو قصير: "أول حاجة ده كده كده منال سلامة متتقارنش بحد، ست قمر، تاني حاجة يا ياسر شفت صورتك ومتأكدة إن انت مامتك كمان أحلى منك".

أميرة نشرت فيديو صباح اليوم الأحد 4 سبتمبر، معلقة "يلا نبتدي يومنا بشوية أسئلة سبايسي"، ووجه أحد متابعيها سؤالا لها وصفته بالمحير، إذ سألها هل من الممكن أن تتزوج ممثل؟، وأجابت هي في فيديو قصير: "السؤال ده محيريني جدا، لو قلت لأ الناس هتفهم إنه لأ عشان أسباب مختلفة غير الأسباب اللي أنا عايزة أقولها"، وكتب تعليق على الفيديو "لو قلت آه هاكون كدابة"، مستكملة ردها في مقطع فيديو قصير قائلة "never say never".

كما نفت ردًا على سؤالها ارتباطها في الوقت الحالي.

جدير بالذكر أن أميرة أديب هي ابنة الفنانة منال سلامة والمخرج عادل أديب، وبدأت خطواتها في عالم التمثيل مؤخرًا، شاركت في بطولة مسلسل "نقل عام" ومسلسل "مين قال".