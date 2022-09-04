بين حلم العم ومنافسة الأب.. ما لا تعرفه عن نجل شقيق محمد حماقي لاعب النادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تصدر النجم محمد حماقي، تريند موقع البحث جوجل، بعد انتشار صور الحفل الذي أحياه يوم الجمعة الماضية، في ختام سلسلة الحفلات التي أقيمت في العلمين الجديدة، وشهد الحفل دعوته نجل شقيقه الطفل إبراهيم، الناشيء بالنادي الأهلي، للصعود إلى المسرح.

حماقي، استقبل على المسرح إبراهيم حماقي إبراهيم نجل شقيقه "طارق"، وقدمه للجمهور وأوضح أن اسمه علي اسم والده وأنه لاعب بفريق الناشئين بالنادي الأهلي، قائلا "هذا هو ابن أخي طارق، ويلعب في النادي الأهلي، وأتمنى له أن يصبح لاعبا كبيرا في مصر ويحقق حلمي القديم".

المفارقة هنا، أن "طارق" شقيق النجم محمد حماقي، لعب ضمن صفوف ناشئي فريق الزمالك، وحاول إقناع شقيقه على اللعب مع الفريق، بعد فشله في اختبارات الناشئين بالنادي الأهلي، إلا أن "حماقي" رفض لكونه مشجعا للنادي.

محمد حماقي، كان قد تعرض للهجوم في نوفمبر الماضي، من جمهور الزمالك، بعد تداول مقطع فيديو أثناء إحيائه حفل زفاف واستبدل كلمات أغنيته الجديدة "قصاد الغمزة إحنا تلامذة"، بجملة "قصاد الخمسة إحنا تلامذة"، في إشارة إلى فوز النادي الأهلي علي غريمه التقليدي نادي الزمالك بنتيجة 5-3 في القمة 123 التي جمعت بينهما.

ومن جانبه دافع الملحن عزيز الشافعي "المعروف أنه من مشجعي الزمالك" عن المطرب محمد حماقي، وعبر حسابه في موقع فيسبوك، كتب: "حماقي من أكتر الناس المحترمة واللطيفة جدا ومبيحبش أبدا يزعل حد، والفيديو ده بيغني للزمالك رغم إنه أهلاوي وعملها كذا مرة بعد كل بطولة أو مناسبة".

وتابع: "بكتب الكلام ده عشان ردود الأفعال اللي شوفتها على فيديو لغنوة زيها مين في فرح وهو كان مقصود بيه العبدلله، وطارق اخو حماقي عشان طبعا إحنا الاتنين زملكاوية وكان بينا رهان ياريت الناس تتقبل الأمور دي ببساطة، وأنا مقدر لو ناس زعلانة بس الحقيقة ودى شهادة حق، هو من اكتر الناس المحترمة ومش مقصود منه أبدا أي إساءة، بالعكس خالص".

النجم محمد حماقي، قدم في الحفل الذي أحياه يوم الجمعة الماضية، مجموعة من أغانيه، ومنها "نفسي أبقى جنبه"، و"زيها مين"، و"لا ملامة"، "من قلبي بغني"، "من البداية"، "أحلى حاجة فيكي" و"هوا دا حبيبي" و"جمالها استثنائي"، و"أدرينالين" و"قلبي حبك جدا جدا".