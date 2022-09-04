منتج "منعطف خطر": أخذنا حقوق العمل قبل 5 أعوام ولهذا تأخرنا بتنفيذه (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجاح كبير حققه مسلسل "منعطف خطر" للمخرج السدير مسعود، وقت عرضه مؤخرًا على منصة شاهد VIP، إذ احتل الترتيب الأول في قائمة الأكثر مشاهدة على المنصة، كما شغلت أحداثه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وحاز على إشادات صنّاع الفن والجمهور.

وفي تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، كشف المنتج أيمن الزيود، الرئيس التنفيذي لمجموعة كاريزما المنتجة للعمل، إنهم حصلوا على حقوق تقديم العمل قبل 5 أعوام تقريبا، من الشركة الدنماركية التي قدمته لأول مرة عام 2007.

وكشف أيمن عن أسباب استغراق الشركة كل ذلك الوقت حتى تُخرج العمل للنور، موضحا "العمل الدرامي حتى يرى الهوا بده على الأقل سنة ونص في أحسن الأحوال، إحنا أخدنا خمس أعوام لأن وقت حصولنا على الحقوق لم يكن هناك استيعاب لهذا النوع من الدراما في العالم العربي، وكذلك المنصات لم تكن موجودة، إلى جانب ظهور فيروس كورونا فيما بعد، وما قدرنا نفوت بالإنتاج".

وأشار أيمن إلى أن العمل الأصلي –الدنماركي- تم تصنيفه ضمن أفضل أعمال القرن الحادي والعشرين ضمن قائمة البي بي سي، متابعا "لفت انتباهي للعمل معالجة القصة، وأن مثل هذا النوع من الفورمات يأتي معه علم في صناعة الدراما، فنحن لم نأخذ فقط حقوق فكرة المسلسل مكتوب ونسخناها، أخذنا علم لصناعة مسلسل بصورة مختلفة، وبدأنا التحضير واختيار من الأفضل في كتابة وتوليف القصة وتنفيذها في العالم العربي".

وأوضح أن الشركة الأصلية للعمل لم تشترط سيناريو أو رؤية معينة، وأن "كاريزما" أخذت فقط الهيكل العظمي للحكاية ولهذا النوع المرتبط دائما بجرائم القتل، وتم الاهتمام بأن يكون بالسيناريو مشاكل اجتماعية يتم معالجتها، وأن تكون الشخصيات معقدة دائما وليست بسيطة، تعاني من مشاكل نفسية وصعوبات حياتية في الماضي والحاضر يحاولون تخطيها.

"منعطف خطر" سيناريو وحوار محمد المصري، إخراج سدير مسعود، بطولة باسم سمرة، باسل خياط، ريهام عبدالغفور، خالد كمال، حمزة العيلي، سلمى أبو ضيف، أحمد ماهر، محمد علاء.