"أسئلة سبايسي".. كيف ردت أميرة أديب على سؤال: "ممكن تتجوزي ممثل؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت الممثلة الشابة أميرة أديب من جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، أسئلة وصفتها بـ"سبايسي"، حسب تعبيرها، عبر خاصية القصص القصيرة.

وقالت أميرة "يلا نبتدي يومنا بشوية أسئلة سبايسي"، ووجه أحد متابعيها سؤالا وصفته بالمحير: هل من الممكن أن تتزوج من ممثل؟، وأجابت هي في فيديو قصير: "السؤال ده محيريني جدا، لو قلت لأ الناس هتفهم إنه لأ عشان أسباب مختلفة غير الأسباب اللي أنا عايزة أقولها"، وكتب تعليق على الفيديو "لو قلت آه هاكون كدابة"، مستكملة ردها في مقطع فيديو قصير قائلة "never say never".

وردًا على سؤال بشأن إذا ما كانت مرتبطة في الوقت الحالي بالنفي.

جدير بالذكر أن أميرة أديب هي ابنة الفنانة منال سلامة والمخرج عادل أديب، وبدأت خطواتها في عالم التمثيل مؤخرًا، شاركت في بطولة مسلسل "نقل عام" ومسلسل "مين قال".