جوليان مور ترتدي فستان البطانة .. ورانيا يوسف تعلق : ” نفسنة زملاء “

كتب امير فتحي في الأحد 4 سبتمبر 2022 03:50 مساءً - اعتمدت الممثلة الأمريكية ” جوليان مور ” في إطلالتها بحفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته ال 79 على فستان باللون الأسود يشبه في تصميمه فستان الفنانة المصرية ” رانيا يوسف ” والمعروف ب (فستان البطانة) .

والذي كان قد أثار حالة من الجدل والانتقادات ضد رانيا يوسف بعد ظهورها به في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2018 وتقدم عدد من المحامين ببلاغات إلى النائب العام اتهموها من خلالها بخدش الحياء .

وعلقت رانيا يوسف على إطلالة جوليان موفي منشور لها عبر حسابها على موقع إنستجرام من خلال خاصية الاستوري، فكتبت قائلة : ” تقليد أعمي ونفسنة الزملاء ” .