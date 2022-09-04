عاملين فيها شرفاء وهما بيعملوا كل حاجة.. محمد عطية يفتح النار على الفنانين ويكشف تعرّضه للتحرش | فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 4 سبتمبر 2022 02:43 مساءً - محمد عطية هو واحد من الموهوبين والذي لمع اسمه بعد فوزه بالموسم الأول من برنامج المواهب الغنائية ستار أكاديمي كما شارك في بعض الأعمال الفنية لكنه مقل جدًا في أعماله.

حل الفنان محمد عطية ضيفا على “برنامج شو القصة” الذي تقدمه الإعلامية رابعة الزيات، واثار الجدل بعدد من التصريحات.

كما كشف محمد عطية أنه يتعرض للتـحرش اللفظي على موقع «إنستجرام»، مؤكداً انه لم يقم بهذا الفعل طيلة حياته.

تصريحات أثارت الجدل:

وأضاف محمد عطية: لا أعيش قصة حب حاليًا، وهو الأمر المريح بالنسبة لي، فارتباطي العاطفي مرهون بالعثور على فتاة تؤمن بفكرة قبول حياة الآخر كما هي .

وكان قد قال محمد عطية خلال البرنامج: كريستيانو رونالدو ساهم فى تغير حياتي خلال السنوات الماضية، فهو شخص سخر حياته كلها لعمله ، يلعب الرياضة بشكل مستمر، وقررت اسير على غراره فى مسائلة الرياضية والتمارين .

محمد عطية

واستكمل محمد عطية قائلاً: انا من محبي ميسي بشكل كبير ، واطلقت على كلبي ذات الأسم ، ولكني رونالدو أثر في على الناحية البدنية ، أصبحت نسبة الدهون لدي 7% كما لديه .

عطية ينتقد الفنانين:

انتقد عطية بعض الفنانين الذين يدعون الفضيلة – على حسب قوله “، بسبب رفضهم تقديم قبـلات على الشاشة .

وقال محمد عطية فى تصريحات تليفزيونية: هناك فنانين اعرفهم بصفة شخصية يصرحون بأنهم يرفضون تقديم مشاهد تحتوي على قبـلات على الشاشة بينما فى الحقيقة “ بيعملوا كل حاجة ” .

محمد عطية

وتابع الفنان الشاب محمد عطية : كل شخص حر فى رأيه ، ولكن لا يجوز ادعاء الفضيلة من أجل ارضاء المجتمع.

واستكمل محمد عطية قائلاً : شخصياً أرفض الرقابة على الفن فمن المفترض ألا يكون هناك سقف للأفكار .

وخلال الحلقة تطرق عطية عن علاقاته العاطفية ومعتقداته، قائلًا: “في حاجات كتير في الدين صعب أتقبلها، زي القــ تل باسم الدين، وتعدد الزوجات، من يريده ينفذه، لكنه بالنسبة لي مرفوض”.

وعن إمكانية تقبله فكرة أن قرار الطلاق من المرأة، قال: “الموضوع أبسط من كدة، أنا قولت لكل اللي ارتبطت بيهم لو حسيتي انك مابقيتيش بتحبيني امشي، دا سبب كافي بالنسبة لي”.

وأكد أنه لا يمانع بالزواج من لا دينية، قائلا: “المهم تكون إنسانة، ده لو أتجوزت أصلا لأن الزواج عرف بشري اخترعوه بسبب الزراعة.

ولو أنا بحب إنسانة ليه المجتمع والقوانين تدخل ما بينا؟ الأنسب نتجوز من غير عقد زي المساكنة، لأن المعظم بيتجوز عمياني مع أن الجـنس جزء مهم في العلاقة.

وأغلب حالات الطلاق بتحصل بسبب عدم توافق الحياة الجنـسية، فالأفضل نعيش مساكنة ونشوف ينفع نعيش مع بعض ولا لأ”.

وتابع: مستحيل أتجوز واحدة لأني شفتها وعجبتني فاروح أتقدم لها ونعيش مع بعض ونخلف، لأن الجواز مسؤولية كبيرة، مضيفًا: أنا حبيت كتير في حياتي.

وتحدث عطية عن تحول أفكاره من الشرقية الذكورية للمتحررة، قائلًا: “كنت شرقي وذكوري لحد سن الـ30، وكنت شخص سيء جدًا في العلاقات.

وبتدخل في أمور لا تخصني مثل أنت لابسة ايه بتكلمي مين، لابسه كده ما تنزليش مياه بالمــ ايوه، وأرى أن ده مش حرص واهتمام ولا غيرة، فليه أنا من حقي أسألها في الحاجات دي ومن حقها هي.

وتابع: في نقطة مهمة العلاقات مبينة على الثقة، والتدخل في اللبس والخروج كل الحاجات دي متعبة والخنـاقات بتحصل على الفاضي والطلاق بسبب كده فأنا كنت أسوأ من سي السيد.

يٌذكر أن محمد عطية انتهى من تصوير “مسلسل روح” مع كارين رزق الله وإنتاج day 2 pictures وإخراج سامي كوجان.

كانت آخر أعمال محمد عطية هو مسلسل “حكايات يا كل الناس” الخليجي، من تأليف عبد العزيز حشاش، ومن إخراج عبدالله تركماني، وضم المسلسل عدد كبير من الفنانين، من بينهم بشار الشطي، فاطمة الصفي، وغيرهم، كما شارك في فيلم درس خصوصي عام 2005 مع الفنانة هنا شيحة وصلاح عبد الله وحسن حسني.

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