شكرا لقرائتكم خبر عن يوفينتوس يخطط للحفاظ على نجمه ويسعي لتجديد عقد ظهيره الأيمن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إيطالية عن وجود رغبة قوية من مسئولي يوفينتوس الإيطالي فى تجديد تعاقدها مع الظهير الأيمن دانيلو لويز لاعب الفريق، ويري مسئولي الفريق الإيطالي أنه يجب الحفاظ على اللاعب، تحسبًا لرحيله عن الفريق فى فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وأوضح الصحفي الشهير "نيكولو سيرا " أن مسئولي "السيدة العجوز" يسعون وراء تجديد التعاقد مع اللاعب لمدة موسم إضافي آخر حتى صيف 2025، حتي يقطع الطريق أمام رحيل اللاعب، خاصة مع وجود أكثر من فريق مهتمًا بالحصول على خدمات اللاعب.



كيف تسير مفاوضات التجديد مع اللاعب؟

وأفادت بعض التقارير الصحفية أن اللاعب ينتهي تعاقده مع الفريق فى صيف 2024، كما أنه الظهير البرازيلي يفكر فى تأمين مستقبله بالشكل الجيد له ولعائلته، الشئ الذي يجعله يطلب ما يقارب من 6 مليون يورو فى الموسم الإضافي، إذا رغب الفريق فى تجديد تعاقده مع اللاعب لموسم آخر.

وفى سياق متصل تسعي إدارة الفريق الإيطالي لتخفيض المطالب المالية للاعب، حيث أشارت بعض التقارير أن مسئولي اليوفي قاموا بعرض 5 مليون يورو من أجل بقاء اللاعب مع الفريق، الشئ الذي لم يلقي قبول اللاعب حتى هذه اللحظة، مع إمتلاكه العديد من العروض فى الفترة القادمة.



حقيقة رغبة مانشستر يونايتد فى ضم اللاعب

وذكرت بعض التقارير الصحفية فى وقت سابق أن نادي مانشستر يونايتد كان يسعي لضم اللاعب فى الصيف الحالي، ولكن سرعان ما تم صرف النظر عن التعاقد مع النجم البرازيلي، خاصة فى ظل تمسك مسئولي الفريق الإيطالي باللاعب.