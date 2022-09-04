شكرا لقرائتكم خبر عن شهد رمزى: أخويا صلاح ما زال فى العناية المركزة منذ 30 يومًا.. ادعوا له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المنتجة شهد رمزى لـ"الخليج 365" إن حالة شقيقها صلاح رمزى غير مستقرة، وإنه مازال فى "العناية المركزة"، مطالبة الجمهور بالدعاء له، خاصة أن حالته الصحية لم تتحسن منذ شهر تقريبًا، مشيرة إلى أن الأطباء تقدم أقصى مجهود حتى يتمكن من الإفاقة ويعود للحياة مجددًا، وادعوا من الله أن يعود بكامل صحته خلال الفترة المقبلة.

وكان قد تعرض صلاح رمزي نجل المنتج محمد حسن رمزي وشقيق الفنان شريف رمزى لوعكة صحية أدت إلى نقله لإحدى المستشفيات السادس من أكتوبر، و حالته حرجة ودخل فى غيبوبة، فأعلن الفنان شريف رمزي شقيق كل من شهد رمزي وصلاح رمزى عن تعرض أخيه لأزمة صحية في أغسطس الماضي، فكتب عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "أخويا صلاح رمزي في حالة حرجة جدًا في المستشفى، أرجو الدعاء، ربنا يشفيك يا صلاح ويقومك بألف سلامة يا حبيبي، ربنا يشفيك ويعافيك ويرجعك لينا بألف صحة يا صلاح يا ابن ليلى آمين، أرجو الدعاء لصلاح رمزي في صلواتكم.