باراك أوباما وتشادويك بوسمان يفوزان بجوائز إيمى.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - فاز الرئيس الأمريكى الأسبق، باراك أوباما، بإحدى جوائز إيمى، لتنضم إلى جائزتى "جرامى" اللتين فاز بهما سابقا، حيث فاز باراك أوباما بجائزة أفضل قاص عن عمله "متنزهاتنا الوطنية العظيمة"، وهى سلسلة وثائقية على "نيتفليكس" مكونة من خمسة أجزاء، وتقدم لمحة عن المتنزهات الوطنية من جميع أنحاء العالم، والسلسلة من إنتاج شركة باراك وميشيل أوباما، وذلك وفقا لما نشرته "نيويورك بوست".

كما فاز النجم الراحل تشادويك بوسمان، بجائزة "إيمى" عن أحد أعماله الصوتية، يوم السبت، وفاز ممثل "Black Panther" بالجائزة عن تعليقه الصوتى البارز لشخصية فى برنامج الرسوم المتحركة Disney + و Marvel Studios "What If…؟"، وكان هذا أحد آخر المشاريع لتشادويك بوزمان، الذى توفي عام 2020 بسرطان القولون عن عمر يناهز 43 عامًا.



ويعد أوباما ثانى رئيس أمريكى يحصل على جائزة "إيمى"، إذ حصل الرئيس الأسبق دوايت أيزنهاور، على جائزة خاصة من جوائز "إيمى" في عام 1956، وكان الرئيس باراك أوباما، أسس مع زوجته ميشيل أوباما، شركة إنتاج وقعت عقدًا مع نتفليكس بعشرات ملايين الدولارات، وفاز فيلمهما الوثائقي الأول American Factory بجائزة أوسكار لأفضل فيلم وثائقى، وجائزة إيمي عن فئة أفضل إخراج، وتم منح الجائزتين لصانعي العمل.



وفاز الرئيس الأمريكى السابق الذى حكم بلاده في ولايتين متتابعيتن بين عامي 2009 و2017، بجائزتي جرامى، عن النسخ الصوتية لمذكراته، The Audacity of Hope و Dreams from my Father، وأيضا، حصل أوباما على جائزة نوبل للسلام بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2008، لـ"جهوده الاستثنائية في تعزيز الدبلوماسية الدولية والتعاون بين الشعوب".