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عمرو يوسف يدعم زوجته كندة علوش في العرض الأول لفيلمها "نزوح" في مهرجان فينيسيا

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القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة كندة علوش على حضور العرض الأول لفيلمها "نزوح" ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائى فى دورته الـ79، بعد ولادتها لطفلها الثانى "كريم" منذ أيام، كما حرص زوجها النجم عمرو يوسف على دعمها و مساندتها و الوقوف بجانبها على السجادة الحمراء وتصويرها بكل حب وفخر.

وظهرت كندة علوش، على السجادة الحمراء برفقه أبطال العمل منهم الفنان سامر المصرى، كما طالبت كندة من زوجها أن يلتقط الصور بجانبها، وبعد عرض الفيلم وقف جميع  الحضور يصفقون لأبطال العمل ويهنئون كندة.

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كندة علوش

 

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كندة علوش و عمرو يوسف
كندة علوش و عمرو يوسف

وتدور أحداث الفيلم فى سوريا خلال صراعات السنوات الماضية، حيث يدمر صاروخ سقف منزل الفتاة زينة ذات الـ 14 سنة، لتنام بعدها لأول مرة تحت النجوم، وتقيم صداقة مع عامر الصبى بالمنزل المجاور، ومع تصاعد العنف تُصر والدتها هالة (كندة علوش) على الرحيل وتدخل فى صراع مع زوجها معتز الذى يرفض أن يتحول للاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل.

الفيلم من تأليف وإخراج سؤدد كعدان ويشارك فى بطولته مع كندة، كل من سامر المصري، هالة زين ونزار العاني، ودارينا الجندي، وتولت تصويره مديرة التصوير الشهيرة هيلين لوفار.

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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