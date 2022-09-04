شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومى ونانسى عجرم ورامى عياش يزورون نادين الراسى لتقديم واجب العزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم لبنان، زيارة الفنانة نادين الراسى في منزلها وتقديم واجب العزاء في وفاة شقيقها الفنان جورج الراسى، ومواساتها على فقدانه في حادث سير مروع، وزارها في المنزل كل من النجمة ماجدة الرومى والنجمة نانسى عجرم والنجم رامى عياش، وظهرت نادين في الصور وهى تبكى ومتأثرة على رحيل شقيقها.



رامى عياش و نادين الراسى



ماجدة الرومى و نادين الراسى



ماجدة و نادين



نانسى و نادين (1)

وأقيم قداس صلاة الجنازة على جورج الراسى، الاثنين الماضى، وحضر الجنازة عدد كبير من نجوم لبنان منهم النجم راغب علامة و النجم وائل جسار وورد الخال ونجوى كرم وسيرين عبد النور ومايا دياب، كما أرسل النجم وائل كفورى إكليلاً من الورود لعائلة جورج.

ولقى المغنّى اللبنانى جورج الراسى مصرعه عن عمر 39 عامًا فى حادث سير مروع، إثر اصطدام سيارته بحاجز وسطى بمحلة المصنع عند الحدود اللبنانية ـ السورية وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورًا من مكان الحادث وآثار دمار مروعة بسيارته واضطرت عناصر الدفاع المدنى لاستخدام أدوات حادة و3 آليات لانتشال الجثتين واستغرقت العملية 40 دقيقة بحسب وسائل إعلام لبنانية.

جورج الراسى مغنى لبنانى من مواليد 1982 وشقيق الفنانة نادين الراسى، بدأ الغناء بعمر 16 عاما، وصوّر أول فيديو كليب لأغنية "سهر الليل" منتصف التسعينيات.