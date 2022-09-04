وفاة المطرب المغربي فتح الله المغاري عن 82 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

رحل عن عالمنا مساء أمس السبت 3 سبتمبر، المطرب والملحن والكاتب المغربي فتح الله المغاري، والذي يعد من رواد ومؤسسي الأغنية المغربية، وأحد عمالقة الفن في المغرب.

وبحسب موقع البيان الإماراتي كان المغاري قد أصيب بأزمة قلبية مؤخرًا استدعت نقله إلى المستشفى العسكري في الرباط، قبل أن يغادر عالمنا مساء السبت.

ولد المغاري في مدينة فاس المغربية عام 1940، ومن أشهر الأغاني التي كتبها: "نداء الحسن"، وقدم عددا من الأغاني بصوته حققت نجاحا في الشارع المغربي، منها: "والله ما أنت معانا".

غنى من كلماته وألحانه عدد كبير من المشاهير، بينهم لطيفة رأفت وعبدالهادي بلخياط الذي غنى له "جرح قديم" و"الصنارة".