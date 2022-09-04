فاتن موسى تنعى شقيقها: "فليت بكير ويلعن الغربة والظروف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعت المذيعة فاتن موسى شقيقها "علي" الذي رحل قبل ساعات، ونشرت عدة صور له، بينها واحدة تجمعه بوالدته قبل سفره للعمل بالخارج، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام.

وكتبت فاتن "خيي علي ما قادرة صدق ولا استوعب إنو صار في شريطة سودا على صورتك.. ما قادرة صدق إنك متت.. يا الله يا علي يا حبيبي يقبروني عيونك.. ليه فليت بكير يا علي يا ضيعان شبابك يا خيي، الله يلعن الغربة والظروف اللي فرقتنا وبعدتنا وخلت كل حدا فينا بمطرح وببلد.. يا ريتني متت بدالك وروحي طلعت بدل روحك يا عمري انت".

وتابعت في تعليق جديد "آآآخ يا خيي آآخ يا حبيبي يا حبيبي يا علي.. ما تخيلت بدك تصير صور!!! صورك هون وهون والناس تعزينا فيك يا دليل روحي.. ما تخيلت إنو يطلع عليي الصبح وانت عنجد ميت والناس عبتعزينا فيك.. يا ريتو كان كابوس وفقت منه، أه يا خيي يا حبيبي، آه يا وجعي، آخ يا دلي كنت مشتاقة شوفك يا عمري".

وأضافت فاتن "هلأ صرت صور وتحتن خبر وفاة وتعازي يا ضيعان شبابك يا عمري، يا عمري يا علي يا حبيبي يا أجمل شب يا أجمل ضحكة يا أحلى عيون، يا أذكى شب يا أنضف نفسية يا أجمل طلّة.. الطيبين الصابرين هني الي بروحوا.. الله يعوضك بجنة الفردوس ونعيمها مع النبي وآل البيت والصالحين والشهداء عن الدنيا الفانية، يا خيي يا زينة الشباب يا شهيد لقمة العيش والرزقة يا غريب يا صابر، الله يرحم روحك يا خيي ويصبرنا عالفراق".

واختتمت فاتن منشورها وطلبت من متابعيها الدعاء لشقيقها بالرحمة.

جدير بالذكر أن فاتن موسى إعلامية لبنانية، بدأت التمثيل مؤخرًا بالمشاركة في مسلسل الحرير المخملي، بطولة طليقها الفنان مصطفى فهمي والفنانة داليا مصطفى.