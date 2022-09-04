دعم ورومانسية.. كندة علوش وعمرو يوسف في فينيسيا بعد ولادة كريم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعيش الفنانة كندة علوش حالة من السعادة بعد عرض فيلمها السوري نزوح إخراج سؤدد كعدان، قبل ساعات، ضمن مسابقة آفاق إكسترا النسخة التاسعة والسبعين من مهرجان فينيسيا السينمائي.

وحرص على حضور العرض مع كندة زوجها الفنان عمرو يوسف، وشاركت هي مع جمهورها عبر خاصية القصص القصيرة على موقع انستجرام، صورًا وفيديوهات رومانسية جمعتها بزوجها تعكس دعمه لها، إذ ظهر في واحدة يلتقط فيديو لها على السجادة الحمراء مع صنّاع العمل، وفي أخرى وهي تضع رأسها على كتفه، وفي ثالثة وهي تدعوه للوقوف معهم على السجادة الحمراء والتقاط الصور معها.

يعد ظهور عمرو وكندة هو الأول في مناسبة فنية منذ إعلانها استقبالهما الطفل الثاني، والذي أطلقا عليه اسم "كريم".

فيلم نزوح يشارك كندة علوش في بطولته الفنان سامر المصري، واستقبله الحضور في القاعة بعد انتهاء العرض بتصفيق حاد.

"مهرجان فينيسيا السينمائي" انطلقت فعالياته في 31 أغسطس وتستمر حتى 10 سبتمبر الجاري.