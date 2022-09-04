إيرادات السبت.. "تسليم أهالي" يحافظ على الصدارة و"الدعوة عامة" بالمركز الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 6 أفلام، هي: "الدعوة عامة"، "تسليم أهالي"، "كيرة والجن"، "بحبك"، "عمهم"، "خطة مازنجر" وحققت أمس السبت 3 سبتمبر إيرادات وصلت لـ مليون و61 ألفا و216 جنيها، جاءت مقسمة على النحو التالي..

احتل المركز الأول فيلم "تسليم أهالي" بعد تحقيقه 366 ألفًا و273 جنيها، وهو من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبدالعزيز، وبيومي فؤاد، إخراج خالد الحلفاوي.

وجاء في المركز الثاني فيلم "كيرة والجن" محققا 255 ألفا و406 جنيهات، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز وهند صبري وسيد رجب.

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب فيلم "عمهم" بعد تفوقه على فيلم "بحبك"، إذ حقق 182 ألفًا و245 جنيها، إخراج حسين المنباوي، بطولة محمد إمام، رياض الخولي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وكان المركز الرابع من نصيب فيلم "بحبك" والذي حقق 156 ألفًا و509 جنيهات، تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، ويشارك في العمل هنا الزاهد، حمدي الميرغني وهدى المفتي.

وفاز بالمركز الخامس فيلم "خطة مازنجر" بعد تحقيقه 76 ألفا و543 جنيها، بطولة ياسمين رئيس، حمدي الميرغني، تأليف وليد خيرى ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله،

وحصل على المركز السادس والأخير فيلم "الدعوة عامة" محققا 24 ألفًا و240 جنيها، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، إخراج وائل فرج، بطولة محمد عبدالرحمن، أحمد الفيشاوي، سوسن بدر، وأسماء أبو اليزيد.