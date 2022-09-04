شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يخطط للتخلص من الشرط الجزائي فى عقد لياو بعد تألق اللاعب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت مصادر صحفية إيطالية تؤكد أن نادي ميلان بدأ التخطيط مبكرًا للحفاظ على مهاجمه البرتغالي لياو، يأتي ذلك بعد تألق اللاعب الكبير أمام الإنتر وتسجيله لهدفين، كما أن العديد من الأندية الكبري تستهدف التعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت التقارير أن مسئولي ميلان الإيطالي يسعون لتعديل عقد اللاعب قبل فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن عقد اللاعب أوشك على الإنتهاء مع كبير العاصمة الإيطالية، فى حين يرصد مسئولي الفريق ما يقارب من 7 مليون يورو فى عقد اللاعب الجديد للموسم الواحد.



عقبة الشرط الجزائي فى عقد اللاعب البرتغالي

وذكرت بعض التقارير الصحفية أن مسئولي نادي ميلان يحاولون للتخلص من قيمة الشرط الجزائي فى عقد اللاعب، والذي تبلغ قيمته نحو 150مليون يورو، الشئ الذي يسمح برحيل اللاعب فى المريكاتو الشتوي المقبل حال تفعيل قيمة الشرط الجزائي دون الرجوع للنادي الإيطالي.

ويخشي مسئولي الفريق الإيطالي من حدوث هذا السيناريو، لا سيما مع وجود أندية أوروبية كبري لديها القدرة على دفع هذا المبلغ، فى إطار الحصول على خدنات الجوهرة البرتغالية الشابة، مما يحتم على مسئولي الميلان تعديل عقد اللاعب، مع إلغاء ذلك البند من عقده بشكل نهائي.



موقف اللاعب من تجديد تعاقده مع الفريق

ومن جانبه أعرب اللاعب عن سعادته بالتواجد ضمن صفوف ميلان فى الفترة الحالية، كما أشار إلى أنه لا يفكر فى الرحيل خلال المرحلة القادمة، ولكن شدد فى الوقت نفسه أنه لم يتطرق مع مسئولي الفريق حول تجديد تعاقده بعد، وأن فى حالة التوصل لإتفاق سيعلن الفريق عن تفاصيل التعاقد.