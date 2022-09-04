شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة تقدم واجب العزاء لـ فاتن موسى بوفاة شقيقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، طليقة النجم مصطفى فهمى، وفاة شقيقها علي، عبر حسابها على إنستجرام، معبره عن حزنها الشديد لرحيله.

وكتبت فاتن، قائلة: أخوياعلي ما قادرة صدق ولا استوعب إنو صار في شريطة سوداء على صورتك ما قادرة صدق إنك متت يا الله يا علي يا حبيبي يقبروني عيونك ليه رحلت بكير يا علي يا ضيعان شبابك يا خى".

وأضافت:"الله يلعن الغربة والظروف الي فرقتنا وبعدتنا وخلت كل حدا فينا بمطرح وببلد.. يا ريتني موت بدالك وروحي طلعت بدل روحك يا عمري أنت..مش مستوعبة أنى اكتب الله يرحمك".

الله يكرم روحك بالجنة ونعيمها يا علي يا عمري يا شهيد يا حبيبي.. وتكون مبسوط ومرتاح ومتطمن يا أخويا سامحني اتأخرت عليك ما قدرت أكون جمبك ولا أودعك.. عارفه قد إيه كنت بتحبني وتقويني وتنصحني وتدعيلي.. ما نسيت ولا كلمة قولتها ليا يا أخويا.. حسبي الله ونعم الوكيل.. والله يجعل الجنة والفردوس الأعلى مثواك يا حبيبي قلبي ويربط على قلبنا ويصبرنا على فراقك يا روحي.. أخدت روحي معاك يا علي.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما قدمت الفنانة حلا شيحة واجب العزاء، لها وكتبت قائلة:"البقاء لله يا فاتن يارب يصبر لماما وللبابا وليكي ويجعله مثواه الفردوس الأعلى".



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