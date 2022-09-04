شكرا لقرائتكم خبر عن "طير بينا يا قلبى" و"أعمل إيه؟" و"مهب الريح" مسلسلات منتظر عرضها قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق موسم الـ off season الدراما خلال الأسابيع القليلة المقبلة وتحديدًا فى شهر سبتمبر الجارى، حيث تستقبل القنوات الفضائية أكثر من مسلسل، جديد لبدء عرضه، وتشهد الاستديوهات تصوير هذه الأعمال على قدم وساق لتجهيزها للعرض حسب الموعد المحدد من قبل القنوات المتعاقدة على عرضها.

البداية بمسلسل "أعمل إيه!؟" المكون من 45 حلقة والمقرر عرضه على قناة dmc خلال الأيام المقبلة، حيث طرحت القناة البرومو الرسمى للعمل، وهو بطولة صابرين، خالد الصاوى، ندى بسيونى، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، طارق عبد العزيز، سامية الطرابلسى، نهال عنبر، صبرى عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، أيمن عزب، ريهام الشنوانى، حمدى هيكل مفيد عاشور، محمود الشرقاوى، وتأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى.



هند صبرى

أيضًا مسلسل "طير بينا يا قلبى" مكون من 30 حلقة ومقرر انطلاق عرضه على قناة ON خلال الأيام المقبلة، والعمل بطولة ريم مصطفى فى أولى بطولاتها المطلقة بالدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولتهمحسن محي الدين، هالة فاخر، دنيا ماهر، أحمد صيام، عمرو عبدالعزيز، مصطفى هريدي، وإبرام سمير، وعدد من الأطفال، والعمل تأليف باسم على الخطيب وإسلام شتا وأحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار وإنتاح أحمد عبدالعاطي و تدور أحداثه فى إطار اجتماعى لايت.



مسلسل اعمل ايه

كذلك مسلسل "مهب الريح" المكون من 45 حلقة والمقرر عرضه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهو بطولة هند صبرى، ماجد المصرى، جومانا مراد، إياد نصار، نهى عابدين، هدى المفتى، على الطيب، مؤمن نور عدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات، والعمل إخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداث المسلسل فى عالم المحاماة، حيث تعتمد القصة على وجود مكتب محاماة يمتلكه إياد نصار ويعمل فيه معظم أبطال العمل.