عمرو سلامة: "إيدي على قلبي من مفاجآت الزمالك لكن الفريق يتحرك بمنهجية هذه المرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال المخرج عمرو سلامة، إن فريق الزمالك يتحرك بمنهجية حقيقية من خلال رصده لتصريحات رئيس الزمالك مرتضى منصور، واطمئنان استقرار الإدارة، مؤكدا إيمانه بالشباب أمير وأحمد مرتضى منصور فضلا عن تفاؤله باستمرار المدرب البرتغالي فيريرا.

وعبر سلامة، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان على قناة "القاهرة والناس"، عن تعجبه من التحول الكبير في مستوى الزمالك من بداية الدوري حتى نهايته، قائلا: "الفريق اللي بدأ الدوري شيء واللي فاز بالدوري فريق ثاني، ورغم رحيل عدد كبير من النجوم ولكن الفريق استمر".

ومزح عمرو سلامة من مفاجآت الزمالك المتكررة وهو في قمة توهجه، قائلا: "طول الوقت إيدي على قلبي من الزمالك، والزمالك قادر على طول أنه يفاجئك مفاجئات، ولا تأمن مكره ولكن المعطيات هذه المرة مطمئنة".

وتوج الزمالك باللقب الـ14 في تاريخ النادي في بطولة الدوري المصري، وللمرة الأولى يحتفظ النادي الأبيض بلقب الدوري منذ 18 عاماً.