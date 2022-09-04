"معالي النائب".. محمد سامي يوجه رسالة لوالدته وشقيقته تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

وجه المخرج محمد سامي رسالة لوالدته، الدكتورة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وكتب سامي: "معالي النائب، أمي الغالية، دايما متشرفين بيكي وفخورين بيكي، الست دي وسط كل أشغالها ومسؤلياتها، هي نموزج للأم الناجحة القادرة علي الموازنة بين كونها أم وزوجة وسيدة تعمل سواء في عملها الخاص أو العمل العام".

وأضاف: "وسط كل مشاغلها مهتمة بكل تفصيلة في حياة جوزها وأولادها، أمي هي الدنيا والحياة ، أمي هي الخير والطمأنينة والكرم والحب، أمي كل كتاب قرأته كان من مكتبتها، طلعت بحب يوسف السباعي وإحسان عبد القدوس ويوسف إدريس زيها، وكمان بحب فاتن حمامة وعمر الشريف برضو زيها، وأغاني فايزة أحمد من كتر ما سمعتها معاها، وحبي لأني أكون مخرج كان بسبب حبها وكلامها عن عز الدين ذوالفقار وصلاح أبو سيف وعاطف الطيب".

واختتم: "أمي زرعت فيا حب الفن اللي من غيره ماكنتش أقدر أعيش، زي بالظبط ما أنا من غيرها ماقدرش أعيش، بحبك يا ست الكل وربنا يحفظك لينا ويخليكي ويطول في عمرك، يا أرق قلب في الدنيا يا نصي التاني يا حبيبيتي".

وعلّقت شقيقته الفنان ريم سامي: "ملكتي"، وأضاف الفنان عصام السقا تعليقا: "ربنا يبارك فيها ويحفظها من كل شر".

يذكر أن آخر أعمال المخرج محمد سامي مسلسل "نسل الأغراب" مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة في رمضان 2021.

ويستعد محمد سامي، لإخراج مسلسل "العمدة" في موسم رمضان 2023، بطولة الفنان محمد رمضان.