شكرا لقرائتكم خبر عن موسم نسائى غنائى.. 17 مطربة يطرحن أغانى "سنجل" في صيف 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الوسط الغنائى في موسم الصيف، تزايد طرح الأغانى والألبومات، حيث يسعى كل مطرب لتقديم لون غنائى تماشى مع أجواء الصيف، مما أدى إلى انتعاش سوق الغناء بشكل كبير، وكان من الملفت هو اتجاه أغلب المطربات لطرح الأغانى السنجل "الفردية" والتي تنوعت ما بين الأغانى الرومانسية والمفرحة، في قرار لعدم طرح ألبوم غنائى أو تأجيل طرح الألبوم لوقت أخر.

أنغام

طرحت النجمة أنغام أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "عارف قيمتى"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تميم.

نيكول سابا

طرحت النجمة اللبنانية نيكول سابا أحدث أغانيها على"يوتيوب" والتي تحمل اسم "سمك القرش"، من كلمات عبد الرحمن عاصم وتوزيع أمين نبيل وألحان كريم عاشور وإخراج جاد شويرى.

جنات

طرحت المطربة المغربية جنات أحدث أغنياتها بعنوان "مين يحبك" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات محمد رفاعي، ألحان أحمد زعيم وتوزيع شريف قاسم وإخراج فادي حداد.

اليسا

طرحت النجمة اللبنانية اليسا أحدث اغنياتها التي تحمل اسم "أنا وبس"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، والكليب من إخراج إنجي الجمال.

ديانا كرزون

طرحت النجمة الأردنية ديانا كرزون، أحدث أغنياتها التى تحمل اسم "نجم مصر" على موقع "يوتيوب"، على طريقة الليركس فيديو، والأغنية من كلمات وألحان محمد مصطفى ملك، توزيع وميكس وماستر توما.

ميريام فارس

طرحت المطربة اللبنانية ميريام فارس، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "قضيها انبساط"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع ومكس هانى ربيع.

نداء شرارة

طرحت المطربة الأردنية نداء شرارة، أحدث اغنياتها بعنوان "أحب اسمى" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات إيهاب غيث، وألحان محمود أنور.

هيفاء وهبى

طرحت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى أحدث أغنياتها بعنوان "تيجى" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أحمد عبد النبى، وألحان غريب، وميكس وماستر سليمان دامين، والكليب من إخراج سالم الترك.

دنيا سمير غانم

طرحت النجمة دنيا سمير غانم أغنيتها الجديدة "أسيب نفسي وأغني"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والتي أهدتها لواليدها الفنانان الكبيران سمير غانم ودلال عبد العزيز، والأغنية من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى.

نجوى كرم

طرحت النجمة نجوى كرم، أغنيتها الجديدة "ساعة بيضا"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، و الأغنية من كلمات الشاعر أميل فهد، ألحان جورج مرديروسيان، توزيع روبير أسعد، ميكس وماستيرينغ فادي جيجي.

نانسى عجرم

طرحت انلجمة اللبنانية نانسى عجرم، أحدث اغنياتها التي تحمل اسم "صح صح"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومنصات الموسيقى المختلفة، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، وكلمات مودى سعيد، وتوزيع طارق مدكور.

نوال الزغبى

طرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، أحدث اغنياتها التي تحمل اسم "حفلة"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات املوسيقى المختلفة، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات هانى صارو، ألحان أحمد زعيم، توزيع عمرو الخضرى، والكليب من اخراج فادى حداد.

روبى

طرحت النجمة روبى، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "نمت ننة"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من، كلمات وألحان عزيز الشافعى، ومكس وماستر توما، والكليب من إخراج خالد مختار

مايا دياب

طرحت النجمة مايا دياب، أحدث اغنياتها "عيش أحلى سنين" على موقع الفيديوهات "يوتيوب ومواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان مدين، توزيع هادي شرارة.

بلقيس

طرحت المطربة اليمنية بلقيس فتحى، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "ونتدلع"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد عادل، مكس ماهر صلاح، ماستر جلال الحمداوى

كارول سماحة

طرحت النجمة اللبنانية كارول سماحة أحدث كليباتها الغنائية التي تحمل اسم "إجازة"، والتى قدمت فيه جرعة غنائية استعراضية درامية مبهرة، استكملت به سلسلة النجاحات الغنائية التى قدمتها بتوقيع المخرجة بتول عرفة، حيث يعد هذا الكليب هو التعاون الرابع بين النجمة اللبنانية والمخرجة المصرية، حيث تقدمها بتول من خلال هذا الكليب فى شكل استعراضى غنائى مبهج، بعدما سبق وقدمتها من قبل بأشكال متعددة ومختلفة.

هايدى موسى

طرحت المطربة هايدى موسى، أحدث اغنياتها التي تحمل اسم "بغنيلو"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي طرحتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات محمد بهلول، وألحان مصطفى حامد، وتوزيع مصطفى عانم، والكليب من إخراج فادى حداد.