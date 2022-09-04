شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يختتم جولته الغنائية فى أمريكا بحفل بكاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم القيصر كاظم الساهر آخر حفلات جولته الغنائية فى أمريكا وكندا فى مدينة سان ديجو بولايا كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بصحبة فرقته الموسيقية، مساء اليوم الأحد، وذلك بعد نجاح الست حفلات الأولى.

وكان كاظم الساهر قد أحيا حفلاً غنائيًا في الساحل الشمالى، والذى يعد الحفل في مصر بعد غياب أكثر من 20 عامًا عن مصر، وكانت حفلة ناجحة، وحضرها عدد كبير من الجمهور والفنانين.

كما أحيا حفلاً غنائيًا كامل العدد في دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة ومحبيه وجمهوره، كما صور حلقة مع الإعلامية منى الشاذلى، من المقرر عرضها الفترة المقبلة .

وفى سياق آخر حل كاظم الساهر ضيفاً فى حلقة خاصة من برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى على قناة cbc، حيث تم تصوير الحلقة على هامش تواجده فى مصر لارتباطه بإحياء حفله الغنائى بدار الأوبرا، وخلال الحلقة تحدث كاظم الساهر عن أهم المحطات في حياته الفنية والخاضة، بالإضافة الى تقديمه عددا من الأغانى منها القديمة والحديثة لايف.

واستعاد المطرب العراقي خلال البرنامج العديد من الذكريات الفنية والشخصية، كما تحدث عن عودته الفنية لمصر بعد غياب طويل إذ أحيا حفلين أحدهما في الساحل الشمالي والآخرى بدار الأوبرا، وشارك الجمهور العديد من الأغنيات والتساؤلات، حيث أجاب على أسئلتهم وتفاعل معهم بشكل كبير داخل الاستوديو، بمصاحبة فرقته الموسيقية كاملة.